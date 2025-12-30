Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için başlatılan arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle yarına kadar durduruldu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araçta, 1 kişi kaçmayı başardı, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı, 1 kişi ise kayboldu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında dün sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için arama çalışması başlatıldı.

Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmalarını yaklaşık 40 kilometrelik bir alana yaydı.

Havanın kararmasıyla aramaya yarına kadar ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Hikmet Başak, Asuman Cevahir Yazmacı, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yasin Yapıcı da bölgede yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlardan bilgi aldı.

Vali Şıldak, arama çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü belirterek, "Vatandaşımıza en kısa zamanda ulaşma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına

başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Harran ilçesinde dün, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
