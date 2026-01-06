Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü bulmak için başlatılan arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu. Arama, dalgıç polisler ve AFAD ekipleriyle devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, kanalda ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Sulama kanalının geçtiği Suriye tarafında yürütülen arama çalışmaları ise tamamlandı.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
