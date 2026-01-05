Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Haberler

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için başlatılan arama çalışmaları 8. günde devam ediyor. Çeşitli ekiplerin katıldığı arama çalışmaları, sulama kanalının Suriye tarafında da sürdürülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu 175 personel, kanal içerisinde ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Harran Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda AFAD ekipleri, sulama kanalının geçtiği Suriye tarafında da arama çalışması başlattı.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
