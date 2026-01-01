Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 gündür süren otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında 29 Aralık'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanalda arama çalışması yaptı. Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürüttü.

Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yaptı.

Havanın kararmasıyla aramaya yarına kadar ara verildi.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir'in olay yerine giderek çalışmalara ilişkin son durumu kontrol ettiği kaydedildi.

Çalışmaların kapsamının genişletildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgede çok sayıda ekiple arama çalışması yapıyoruz. Yakından takip ettiğimiz çalışmalar hassasiyetle sürdürülecek." ifadeleri kullanıldı.

Harran ilçesinde 29 Aralık Pazartesi, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.