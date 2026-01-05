Şanlıurfa'da otomobilin kanala devrildiği kazada kaybolan sürücü Suriye'de de aranacak

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği kazada kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların, kanalın Suriye'nin Telabyad kenti bölümünde de devam edeceği bildirildi.

Kaza, geçen yıl 29 Aralık'ta Harran'ın kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18) ile kardeşi Mustafa Gündüz (14), kuzenleri Ali Gündüz (14) ve Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Halil Gündüz, pazartesi günü çocukları Ömer ve Mustafa ile 2 kuzenini alarak yönetimindeki 06 TM 983 plakalı otomobille okula götürmek için yola çıkardı. 5 kişi, kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenince geri dönmek istedi. Bu sırada, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolün kaybolduğu otomobil, tahliye kanalına devrildi. Araçtaki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında, kazadan yaklaşık 8 saat sonra otomobilde Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı. Yoğun kar ve zorlu hava koşullarına rağmen 156 kişilik arama-kurtarma ekibi tarafından sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Yetkililer, tahliye kanalının yönü dikkate alınıp aramaların Suriye'nin Telabyad kenti tarafında sürdürüleceğini bildirdi.