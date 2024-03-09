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Harmancık'ta Kadınlar Günü Etkinlikleri

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde kadınlar ziyaret edildi ve konser verildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından etkinlikler düzenlendi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek, hediyeler verip günlerini kutladı.

Akşam saatlerinde ise Harmancık Spor Salonu'nda Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler tarafından konser verildi.

Etkinliğe katılanlara eşarp, karanfil ve çeşitli ikramlarda bulunan Ataş, annesi ve eşine çiçek takdim etti.

Yoğun katılımın olduğu konser, geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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