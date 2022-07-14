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Harlem bölgesinde çocuklar için sokak oyun alanı açıldı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokak oyun alanı Oyun alanında eğlenen vatandaş NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Harlem bölgesinde, Özel Narkotik Savcılığı Ofisi ve New York Şehri Polis Atletizm Ligi iş birliği ile çocuklar için sokak oyun alanı açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak oyun alanı

Oyun alanında eğlenen vatandaş NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Harlem bölgesinde, Özel Narkotik Savcılığı Ofisi ve New York Şehri Polis Atletizm Ligi iş birliği ile çocuklar için sokak oyun alanı açıldı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Güncel Haberler

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