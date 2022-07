Harlem bölgesinde çocuklar için sokak oyun alanı açıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak oyun alanı

Oyun alanında eğlenen vatandaş NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Harlem bölgesinde, Özel Narkotik Savcılığı Ofisi ve New York Şehri Polis Atletizm Ligi iş birliği ile çocuklar için sokak oyun alanı açıldı.