HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti - Haberler

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HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentindeki büst, heykel ve anıtlar kum torbalarıyla kaplanarak koruma altına alınıyor.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentindeki büst, heykel ve anıtlar kum torbalarıyla kaplanarak koruma altına alınıyor. Öte yandan Harkiv kentinin P'yatykatky bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından birçok araç ve yerleşim yeri zarar gördü. Çatışmalardan etkilenen Malaya Rohan bölgesindeki bir çiftlik ile yerleşim yerleri de görüntülendi.

HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Heykel, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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