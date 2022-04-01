HARKİV- Rusya saldırısı altındaki Harkiv kenti

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentindeki büst, heykel ve anıtlar kum torbalarıyla kaplanarak koruma altına alınıyor. Öte yandan Harkiv kentinin P'yatykatky bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından birçok araç ve yerleşim yeri zarar gördü. Çatışmalardan etkilenen Malaya Rohan bölgesindeki bir çiftlik ile yerleşim yerleri de görüntülendi.