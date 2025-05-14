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Haredi Dini Liderinden Çarpıcı Açıklama: Asker Kaçakları Gözaltına Alınırsa Yurtdışına Gideceğiz

Haredi Dini Liderinden Çarpıcı Açıklama: Asker Kaçakları Gözaltına Alınırsa Yurtdışına Gideceğiz
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İsrail'de eski Başhaham Yitzhak Yosef, Tevrat okullarındaki öğrencilerin askerlikten kaçmaları durumunda topluca ülkeyi terk edeceklerini ifade etti. Ordunun asker kaçaklarına yönelik operasyonları sonrasında Haredi koalisyon ortakları, hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) dini liderlerinden eski Başhaham Yitzhak Yosef, Tevrat okullarında (Yeşiva) okuyan öğrencilerin askerden kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınmaları durumunda, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin topluca ülkeyi terk edeceğini söyledi.

İsrail ordusunun asker kaçaklarını gözaltına almak için başlattığı operasyonların ardından Haredi haber sitesi Kikar Hashabat'a konuşan Yosef, "Eğer bizi orduya katılmaya zorlarlarsa, Yeşivalara gelip öğrencileri gözaltına alırlarsa hepimiz yurtdışına gideceğiz, burada kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınması halinde hükümetten çekilecekleri tehdidine rağmen dün ordunun asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlediği belirtilmişti.

İsrail'deki koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ise dini gerekçelerle orduya katılmayı reddeden Haredi asker kaçaklarına yönelik operasyon başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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