Haredi aday Stark, İsrail'deki Haredilerin durumunu Holokost'a benzetti

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Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi milletvekili adayı Eliakim Stark, İsrail'de Ultra-Ortodoks topluluğun durumunun Naziler dönemindeki Yahudilere benzediğini belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Stark, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir etkinlikte İsrail ordusuna katılmak istemeyen Ultra-Ortodoks gençlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin konuşma yaptı.

Ultra-Ortodoks topluluğun İsrail'deki mevcut durumunun Naziler dönemindeki Yahudilerin durumundan çok farklı olmadığını savunan Stark şu ifadeleri kullandı:

"İlk yıllarda Holokost hakkında konuşmamaya kendi kendime söz vermiştim ama başka bir tanım bulamıyorum. Durumumuz soykırım döneminde yaşananlara çok yakın. Bana dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı hikayeleri hatırlatıyor."

Stark, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Noam Sohlberg'e de sert sözlerle yüklenerek "Adamlığını ve başarını kanıtlamak için Haredilere yüklen!" ifadesini kullandı.

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin önde gelen isimlerinden Yisrael Eichler ise etkinlikte yaptığı konuşmada, 27 Ekim'deki Meclis seçiminin Ultra-Ortodoks topluluğun oy kullanmasına izin verileceği son seçim olacağını ileri sürdü.

İsrail'de kamuoyu yoklamaları, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin seçimlerde 8 milletvekili kazanacağına işaret ediyor. Ultra-Ortodoks topluluğu temsil eden partinin altıncı sıradan milletvekili adayı gösterdiği Stark'ın Meclise girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Stark'ın açıklamaları muhalefet ve iktidar blokunda tepkiye yol açtı

Aşırı sağcı İsrail Halkı Partisi lideri Ofer Winter, Stark'ın sözlerine, "Çok yakında milletvekili olacak Eliakim Stark'ın bu kan donduran açıklaması, her İsrailli ve her Yahudi için bir utanç kaynağıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Stark'ın Ultra-Ortodoksların durumuna ilişkin sözlerini "korkunç" olarak niteledi.

Liberman, "Bibi'nin (Netanyahu) kendisi olmadan hükümet kuramayacağı UTJ'nin bir temsilcisi, İsrail'de 'terörist olmanın daha iyi olduğunu' savunuyor. Bu da yetmezmiş gibi asker kaçaklarının durumunu Holokost'taki Yahudilerle kıyaslıyor." dedi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.???????

Kaynak: AA