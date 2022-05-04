Harbiye'de yıldızlar geçidi! Harbiye Açık Hava Konserleri 12 Mayıs'ta başlıyor

"N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında Tan Taşçı, Teoman, Live From Harbiye Fest. (Gripin&Sena Şener&Evdeki Saat), Yıldız Tilbe, Rubato Senfonik, Göksel ve Ajda Pekkan Mayıs ayı boyunca arka arkaya Harbiye sahnesine çıkacak.

Yeni turnelerinin açılışını bu konserlerde yapacak olan sanatçılar, ilk performanslarının heyecanını İstanbullu müzikseverler ile paylaşacak.

RUBATO İLK KEZ 40 KİŞİLİK SENFONİ İLE ÇIKACAK

Tan Taşçı yeni turnesine Harbiye'de başlarken, bir klasik olan Teoman performanslarının yanı sıra Live From serisinin Harbiye ayağı da ilk kez Mayıs konserlerinde seyircisi ile buluşacak. Türkiye'nin en kendine has gruplarından Rubato ilk kez 40 kişilik senfoni ile birlikte şarkılarını söyleyecek.

Ajda Pekkan, Göksel, Yıldız Tilbe şarkıları ve tarzları ile yine adlarından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yaz boyunca devam edecek Bayhan Müzik konserlerinde sürpriz isimler de sahnede olacak. 12 Mayıs'ta başlayacak olan "N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" nin biletleri passo'da satışta.

Bayhan Müzik / N Kolay Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Konserleri Mayıs takvimi;

12 Mayıs 2022 Tan Taşçı

13 Mayıs 2022 Tan Taşçı

14 Mayıs 2022 Tan Taşçı

15 Mayıs 2022 Teoman

16 Mayıs 2022 Live From Harbiye Fest. / Gripin&Sena Şener&Evdeki Saat

17 Mayıs 2022 Yıldız Tilbe

18 Mayıs 2022 Rubato Senfonik (Şef: Osman İşmen yönetiminde 40 kişilik senfoni orkestrası ile birlikte)

21 Mayıs 2022 Göksel

22 Mayıs 2022 Teoman

25 Mayıs 2022 Ajda Pekkan

26 Mayıs 2022 Teoman

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