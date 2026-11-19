Harbin'deki 28. Buz ve Kar Dünyası için yapay kar üretimi çarşamba günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yapay kar üretimi çarşamba günü başladı. Etkinlik, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alıyor.
HARBİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yapay kar üretimi çarşamba günü başladı.
Kaynak: Xinhua