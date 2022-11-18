Harami Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Yeşilırmak Nehri havzası üzerinde mavi ile yeşilin buluştuğu Harami Yaylası sonbahar renklerine büründü.

Yayla kültürünün genellikle yüksekte olmasına karşın Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası'na alçakta bulunduğu için ilçe merkezinden inilerek ulaşılabiliyor.

Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Mavi ile yeşilin buluştuğu yerde bulunan Harami Yaylası sonbaharın da gelmesiyle sarı ve kırmızının tonlarına büründü.

"Burada yaylaya çıkmıyoruz yaylaya iniyoruz"

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, Harami Yaylası'nın coğrafi konumu itibari ile diğer yaylalardan farklı olduğunu söyledi.

Yaylanın doğal güzelliği ve konumu itibari ile önemli bir mekan olduğunu belirten Özer, "Türkiye'de hep biliriz ki yaylalar yükseklerde, dağlarda uç noktalarda olur. Ama burası tam tersi. Burada yaylaya çıkmıyoruz yaylaya iniyoruz. Çünkü Almus'un en alt noktasındayız." dedi.

Geçiş güzergahında bulunan yaylanın ismi bölgede geçmişte yol kesenlerin olduğundan dolayı harami (hırsız, haydut) olarak kaldığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Burada su olduğu için her zaman yaşam olmuş, yaşam olduğu için de buranın geçiş noktası olduğundan haramiler yaşıyormuş ve burada yol kesiyorlarmış. Ondan dolayı buranın ismi Harami Yaylası. Burası da düşük nokta olduğu için burayı sera ve fide yetiştiriciliği merkezi olarak kullanılmış. Şu anda da turizm olarak vatandaşımıza burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Almus'un en güzel yaylalarından bir tanesi. Bütün yaylalara çıkıyoruz Harami Yaylası'na iniyoruz."

Yaylanın dört mevsimi farklı güzellikte olduğunu bildiren Özer, "Buranın dört mevsimi farklıdır. Kışı yazı baharı ayrı bir güzel ama sonbaharda burası çok daha farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşili mavisi ayrı bir ton. Bütün hemşehrilerimizi, tüm Türkiye'yi ziyarete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.