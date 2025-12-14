Muş'ta 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.K, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan aranıyordu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.
E.K, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.