Hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemideki Yunan yolcu Atina'da tedbiren karantinaya alındı
MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, gemide bulunan Yunanistan vatandaşı tedbiren karantinaya alındı. Kişi, Atina'daki hastaneye götürüldü ve 45 gün karantinada kalması bekleniyor.
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Yunanistan vatandaşının, getirildiği Atina'da tedbiren karantina altına alındığı belirtildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "MV Hondius" gemisinin yolcuları arasında bulunan Yunanistan vatandaşı, C-27 tipi askeri nakliye uçağıyla Elefsina Askeri Havaalanı'na getirildi.
Bu kişi, havaalanından ambulansla götürüldüğü Atina'daki Attikon Hastanesi'nde karantina altına alındı.
Herhangi bir semptomu olmadığı belirtilen hastanın hantavirüs tehlikesine karşı tedbiren 45 gün karantinada kalması öngörülüyor.