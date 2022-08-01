Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız - Haberler

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Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız

28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı İlhan İrem için AKM'de cenaze töreni düzenlendi.

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28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı İlhan İrem için AKM'de cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin salonu doldurduğu cenaze töreninde, İrem'in tabutu salona girerken dakikalarca ayakta alkışlandı. Tabutun şarkılar eşliğinde salona girdiği anlarda birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Müzikte 1970'li ve 80'li yıllara damgasını vuran sanatçılardan müzisyen ve söz yazarı İlhan İrem, 28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İrem, Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İrem, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmeyi vasiyet etmişti.

DailyMotion.com / Güncel

Aşiyan Mezarlığı İlhan İrem AKM Güncel Haberler

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