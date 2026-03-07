Haberler

Hanönü'de iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediye ve özel maden şirketinin iş birliğiyle iftar programı gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara yönelik gösterimler de yer aldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Hanönü Belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren özel maden şirketince iftar programı düzenlendi. Kapalı spor salonunda düzenlenen program öncesinde çocuklara yönelik palyaço ile Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla vatandaşlar orucunu açtı.

Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye başkanı Metin Yamalı, MHP İl Başkanı Emre Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Haberler.com
