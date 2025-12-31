Hanönü'de kar yağışı etkili oluyor
Hanönü'de etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Doğa, beyaz örtüyle kaplanarak güzel manzaralar sundu. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hanönü'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar kalınlığı, ilçenin yüksek rakımlı köylerinde 60 santimetreye yaklaştı.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ilçede doğa güzel manzaralar oluşturdu.
Ekipler kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel