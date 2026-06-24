Haberler

Hanönü'de bin kişiye aşure ikram edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hanönü Belediyesi, ilçe pazarında kurduğu stantta bin kişiye aşure dağıttı. Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan vatandaşlara aşure ikram etti. Yamalı, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Hanönü Belediyesi tarafından bin kişiye aşure ikram edildi.

Hanönü Belediyesi tarafından ilçe pazarında kurulan stantta aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa katılan Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, vatandaşlara aşure ikram etti.

Yamalı, aşurenin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında toplumsal uyumun en güzel simgesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp