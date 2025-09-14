Haberler

Hankendi'de Silahlı Saldırı Girişimi Engellendi

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde, 58 yaşındaki Ermeni asıllı bir kişi silahlı saldırı girişiminde bulunmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Saldırgan, polisle çatışmaya girerken yaralandı ve gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan'ın (58), önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi.

Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
