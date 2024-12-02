Handüzü Yaylası Beyaza Büründü, Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Beyaza bürünen Handüzü Yaylası kartpostallık görüntüler oluşturdu

RİZE - Rize'de şehir merkezine en yakın yayla olma özelliğini taşıyan Handüzü Yaylası beyaza bürününce kartpostallık görüntüler sergiledi. Hafta sonunu kar ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar Handüzü Yaylası'nı tercih etti.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Handüzü Yaylası beyaza büründü. Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışının yüksek kesimleri beyaza bürümesi Handüzü Yaylası'nda da kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Rize merkeze 33 kilometre uzaklıkta olan ve şehir merkezine en yakın yayla olma özelliğine sahip olan Handüzü Yaylası, vatandaşların hafta sonunda kar eğlencesi için tercihi oldu. Bazı vatandaşlar kar manzarasının tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar naylonlarla kaydı, kartopu oynadı.