Hanau'da ırkçı terör saldırısında ölenler için yürüyüş ve miting düzenlendi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişiyi anmak için şehirde yürüyüş ve ardından miting düzenlendi.

Kurt-Schumacher Meydanı'nda toplananlar, ırkçılığa karşı, ellerinde terörü lanetleyen dövizler ve saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla kent merkezindeki Marktplatz'a yürüdü.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, Almanya'nın başka kentlerinden de katılım oldu.

Yürüyüşe katılanlar daha sonra şehir merkezindeki Marplatz'da toplandı. Burada kurulan sahnede, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri okundu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalarda, söz konusu saldırı lanetlenerek ölenler için dua edildi.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin operasyonunda saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesinin olduğu, ardında bir mektup ve video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Federal Savcılık, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici ve yardımcı ya da failin bir sırdaşının olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini bildirmişti.