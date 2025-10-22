Han Kültürel Müzesi'nde Deniz İpek Yolu'nun Tarihine Yolculuk
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Han Kültürel Müzesi, Han Hanedanlığı dönemine ait Deniz İpek Yolu'nun zengin tarihini ve kültürel mirasını sergileyen önemli bir mekan.
HEPU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 1978 yılında kurulan Han Kültürel Müzesi, Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 202-MS 220) Deniz İpek Yolu'nun tarihini ve kültürel mirasını sergiliyor. Müze, 13.300 metrekare alanıyla toplam 5.208 adet ve set kültürel esere ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel