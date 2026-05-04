Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Askeri Araç Duvara Çarptı: 2 Asker Hafif Yaralı
Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gümrük peronlarının duvarına çarptı. Kazada 2 asker hafif yaralandı, hastanede tedavileri sürüyor ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olay, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın gümrük peronları kısmında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peronların bulunduğu bölgedeki duvara çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.