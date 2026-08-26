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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi
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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Atlas'ın tepkisi üzerine 255 ayrı paket içinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Arama sırasında narkotik dedektör köpek Atlas'ın tepki verdiği TIR'da bölmede 255 ayrı paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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