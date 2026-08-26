Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Arama sırasında narkotik dedektör köpek Atlas'ın tepki verdiği TIR'da bölmede 255 ayrı paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı