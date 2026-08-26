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Hamzabeyli'de 288 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Hamzabeyli'de 288 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Romanya'dan gelen bir araçta yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta yapılan detaylı aramada 287 kilogram 910 gram narkotik madde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı, Edirne- Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 24 Ağustos 2026 günü saat 05.46'da Romanya'dan yurda giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taraması sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Detaylı arama neticesinde 287 kilogram 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen narkotik maddeele geçirildi. Konuyla ilgili, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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