Büyükçekmece'de hamsi yüklü kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de hamsi yüklü bir kamyonet devrildi. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de, hamsi yüklü kamyonetin devrilmesi, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden Harun Y. idaresindeki 39 BA 715 plakalı kamyonet devrildi.

Kamyonetteki hamsiler yola saçılırken, hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
