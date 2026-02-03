Haberler

Kıskançlık krizi: Hamile eşini tabancayla vurdu

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı tabancayla vuran Abdullah A. olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anı sonrası polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

ANTALYA'da Abdullah A. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. Abdullah A.'nın evden kaçış anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

