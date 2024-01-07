Hamile eşini öldüren şüpheli yakalandı

YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) öldürdükten sonra yanına torununu da alıp, kaçan Murat Biçer (45), polis tarafından yakaladı. Cinayet şüphelisi polis tarafından gözaltına alınırken, yanında götürdüğü torununu ise bir yakınına bıraktığı belirlendi. Emniyete götürülen cinayet şüphelisi Murat Biçer'in sorgusu sürüyor.

Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,