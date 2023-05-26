Hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

ISPARTA'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Yılmaz'a (42), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Yılmaz, geçimsizlik nedeniyle kendisini terk eden 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı tabancayla vurup, kaçtı. Rabia Yılmaz hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı. Geçen yıl 15 ve 18 Haziran tarihlerinde hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Rabia Yılmaz ailesinin avukatı Erol Taslak, "'Eşi olan kadını tasarlayarak öldürmekten' dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Yasal ve takdiri indirim uygulanmadı. Toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına hükmedildi" dedi. Avukat Erol Taslak, cezadan ailenin ve kendisinin memnun olduğunu belirterek, sanığın verilebilecek en yüksek cezayı aldığını söyledi.