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Hamile Eşine Araçla Çarpan Uzman Çavuş Gözaltına Alındı

Hamile Eşine Araçla Çarpan Uzman Çavuş Gözaltına Alındı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, geri manevra yaparken 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı ve eşi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı (23), otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'nın (20) ölümüne neden oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mehmet Dağcı'nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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