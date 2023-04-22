Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail güçlerinin Rahmet Kapısı Mescidi baskınına tepki

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın doğu kısmındaki Rahmet Kapısı Mescidi'ne düzenlediği baskını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenleyip zarar vermesinin, "Kudüs'te kutsallara yönelik din savaşında ısrar etme" anlamı taşıdığını belirtti.

Kasım, Mescid-i Aksa'nın "Arap-İslam kimliğinin" korunması için mücadelenin süreceğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, baskının, "Mescid-i Aksa'ya açılan savaş" bağlamında olduğunu aktardı.

Silmi, "Rahmet Kapısı Mescidi, Mescid-i Aksa'nın bir parçasıdır. İşgal yönetiminin, mescidi kontrol altına alma girişimleri başarılı olamayacak." ifadesini kullandı.

Filistin basınında çıkan haberlerde, İsrail polisinin, bu sabah Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği ve içindeki aydınlatma ile elektrik tesisatlarına zarar verdiği belirtilmişti.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.