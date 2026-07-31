Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze'nin silahsızlandırılması planı üzerinde anlaştı

KAHİRE/WASHINGTON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Mısır devlet televizyonunun cuma günkü haberine göre plan, silah envanterlerinin hazırlanması ve silahların depolanmasına yönelik kademeli bir süreci de öngörüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi Mısırlı bir kaynağın verdiği bilgilere göre, silah envanterlerinin hazırlanması ve silahların depolanmasına yönelik kademeli ve sıralı sürecin denetimini ve uygulanmasını Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üstlenecek.

Silah envanterlerinin hazırlanması sürecinin, komitenin Gazze Şeridi'ne girişinin ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak, komitenin Gazze'ye girişi, uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve bölgede yeniden imar ve inşa çalışmalarının başlamasına ilişkin hükümlerin de anlaşmada yer aldığını kaydetti.

Hamas ve Filistinli gruplar, planı onayladıklarını arabuluculara bildirirken, tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını teyit amacıyla arabulucuların da katılımıyla yakın zamanda Kahire'de bir toplantı düzenlenecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun" Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda "tarihi bir anlaşmaya" vardığını söyledi.

Anlaşmanın yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini kaydeden Trump, silahsızlandırma sürecinin tamamlanmasının ardından İsrail güçlerinin bölgeden çekileceğini belirtti. Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güvenliği konusunda sorumluluk üstlenmek üzere yeni kurulacak Filistin polis gücüyle birlikte çalışacağını da ifade etti.

Mısır basınının bildirdiğine göre, Hamas heyeti ve diğer Filistinli grupların temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucuların katılımıyla Kahire'de görüşmeler yürütüyordu.

Kaynak: Xinhua