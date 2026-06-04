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Hamas: Uluslararası toplumun kayıtsızlığı İsrail'i Gazze'de yeni bir soykırım gerçekleştirmeye teşvik ediyor

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Hamas, uluslararası toplumun İsrail'in suçlarına kayıtsız kalmasının Tel Aviv'i yeni bir soykırım ve tehcir planlarını uygulamaya cesaretlendirdiğini belirtti. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki kayıtsızlığının Tel Aviv'i yeni bir soykırım gerçekleştirme ve tehcir planlarını hayata geçirme konusunda cesaretlendirdiği uyarısı yaptı.

Hamas, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocukların da olduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve ateşkes anlaşmasının garantörü olan tarafların kayıtsız kalarak İsrail'in işlediği suçlar karşısında caydırıcı önlemler almaması, Netanyahu hükümetini sistematik saldırılarını sürdürmeye teşvik ediyor." ifadesine yer verildi.

Hamas, İsrail'in saldırıları sürdürerek yeni bir soykırım gerçekleştirmeyi ve tehcir planlarını hayata geçirmeyi hedeflediği uyarısında bulundu.

Garantör ülkelere çağrıda bulunan Hamas, "İsrail'in işlediği suçları durdurmak için siyasi ve yasal sorumluluklarını üstlenmelerini ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun çöküşünü engellemek için fiili adımlar atmalarını" istedi.

Hamas, dünyadaki vicdan sahibi halklara Filistinlilerle dayanışma eylemlerini artırmaları, İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması ve Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalar yapmaları çağrısını yineledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin farklı bölgelerine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk dahil en az 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
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