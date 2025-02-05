Trump'ın Gazze açıklamasına Hamas'tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump,Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Trump, "Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını reddettiğini duyurdu. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki göstererek; "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

"YAPILMASI GEREKEN İŞGAL VE SALDIRILARIN SONA ERDİRİLMESİ"

Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.