Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: "Filistinliler silahsız bırakıldığında katliamlar yaşanıyor"

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistinlilerin silahsız bırakıldığında "katliamların yaşandığını" belirterek, Gazze Şeridi'nde konuşlandırılması planlanan uluslararası gücün Filistinli grupları silahsızlandırmasını reddettiklerini belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Meşal, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Meşal, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin Gazze'de görevlendirilmesi planlanan uluslararası gücün rolü için "görevin barışı dayatmak değil, barışı korumak olduğu" ifadelerini olumlu bulduklarını belirtti.

Gazze'de görevlendirilmesi planlanan uluslararası gücün bölgedeki Filistinli siviller üzerinde yetkiye sahip olmasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Meşal, söz konusu gücün sınır hattında çatışmaları engellemekle görevli olması gerektiğini kaydetti.

Meşal, "Silahın tamamen bırakılması fikri (Filistin) direniş için kabul edilemez. Çünkü Filistinlilerin silahın alınması onların ruhunun alınması demektir. Tecrübemiz bize gösteriyor ki Filistinliler silahsız bırakıldığında katliamlar yaşanıyor." dedi.

Gazze'nin yönetimi konusunda ateşkes doğrultusunda yapılan düzenlemeler hakkında Meşal, savaşın şartları ve İsrail'in engellemesi nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'yi birlikte yönetecek bir yapının kurulamadığını bunun yerine bölgenin yönetimini "Gazze içinden seçilecek bir teknokrat hükümete" bırakacaklarını söyledi.

"İsrail dışlanmış bir ülke"

Meşal, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçu nedeniyle "dışlanmış bir ülke" haline geldiğini anlatarak, "İsrail, katliamlar yaparak soykırım işlediği için dışlanmış bir ülke oldu." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes anlaşması uyarınca belirlenen sarı hattın İsrail ordusu tarafından ihlal edildiğini ve ilerlediği hatırlatan Meşal, "Gazze'nin yüzde 60'ı artık İsrail kontrolünde" bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na ilişkin değerlendirme yapan Meşal, "Bu, bir asır önceki İngiliz sömürgesini hatırlatan bir tür vesayet sistemidir." dedi.

Meşal, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının İsrail'in engellemeleri nedeniyle tamamlanamadığını ve Gazze'de insani krizin devam ettiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Barınak ve insani yardım konusunda Siyonistlerin ihlalleri var. Bölgeye günlük 600 tırın girişi için anlaşmaya varıldı ancak başlangıçta sadece 150 tır girebildi. Sayı daha sonra günde yaklaşık 500 tıra çıktı ama yine de bu kamyonların sadece üçte biri halka yardım taşırken, diğer üçte ikisi ticaret için mal taşıyor. Gazze'de insanlar yardıma muhtaç. Piyasada mal bulunması yetmez, halkın alım gücü yok."

Meşal, Hamas'ın siyasi bir partiye dönüşme ihtimali konusunda, "Biz bağımsız bir devlette değiliz ki (silahlı) mücadeleden uzak bir şekilde siyasetle uğraşalım, biz işgal altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.