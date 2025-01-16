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İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

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Hamas'tan İsrail'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" denildi. İsrail'in açıklamasına Hamas'tan jet yanıt gelirken, "Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek, ateşkesin 19 Ocak itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

İSRAİL'DEN ATEŞKESTE GERİ ADIM

Dünyada ses getiren anlaşmayla ilgili İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

HAMAS'TAN JET YANIT

İsrail tarafının açıklamalarının ardından Hamas'tan jet yanıt geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu. Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Hamas'tan İsrail'in
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ne var ne yok imzala çocuklar kadınlar yeter yenemezsin İsrail'i

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Haber YorumlarıVEFA:

Hamasa güven olmaz, 1500 sivil insanı katletti. İsrail işini garantiye almakta haklı!

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Haber YorumlarıErol Balık:

ne olursa olsun kişi onuruyla yaşar onurundan ve milli iradesinden asla vazgeçmeyen hamas'a selam olsun

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Haber YorumlarıMGk:

Onca top tank 400 günde ele geçirilemeyen Gazze... Bu nasıl bir destandır

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Haber YorumlarıMGk:

Filistin'in yiğit çocukları geçilemedi ateşkesin konuşulması dahi İSRAİL için hezimettir

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail bundan sonra geride kalanları ehlileştirir. İşi baya kolayladı!!

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Haber YorumlarıDüşünen Kelebek:

Kardeşim Hamas kime sordu gitti bir gecede vurdu bin kişiyi öldürdü var mı böyle bir saçmalık niye koruyamadın Gazze'yi? Madem koruyamayacaktın niye vurdun Bu kadar milletin durumu ne olacak?

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Haber YorumlarıHalit:

zamanımız haçlılarına asla güvenilmez ve eninde sonunda kovulacaklar

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

ALLAH bunun hesabını hepinizden soracak.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Ocak-2024'te açıkladığına göre, 7-Ekim-2023 ile 31-Aralık-2023 tarihleri arasında Türkiye'den İsrail'e toplam 701 gemi dolusu mal gitti (Ortalama, günde 8 gemi)... Ocak-2024'te, Gazze'de öldürülen Filistinli Müslüman sayısı 20,000'i geçmişti... Ve "RECEP" (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") 2-Mayıs-2024'e kadar İsrail'le ticarete, "İSRAİL'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA" devam etti... Şimdi, 45,000 Müslüman katledildikten, Gazze HARABEYE döndükten sonra ?

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