Hamas'tan İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki

Hamas, Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nin İsrail tarafından sistematik biçimde hedef alınmasına tepki göstererek, bunun "Gazze'deki yaşamın tüm yönlerini yok etmeyi amaçlayan bir planın parçası" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Neredeyse bir haftadır, suçlu siyonist düşman (İsrail), Gazze kentinin doğu ve güney mahallelerine sürekli saldırılar düzenliyor. Özellikle Zeytun Mahallesi, savaş uçakları, topçular ve patlayıcı yüklü robotlarla sistematik biçimde yok ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "acımasız bir soykırım savaşının" parçası olduğu vurgulanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Dresden saldırısına" atıfta bulunduğu açıklamalarına işaret edildi.

İsrail ordusunun bu söylemi, "Gazze Şehri'nin güneyinde bombalama, katliam, öldürme ve yerinden etme" yoluyla sahada uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar, "Gazze'deki yaşamın tüm yönlerini yok etmeyi amaçlayan bir planın parçası" olarak nitelendirildi.

ABD yönetiminin "İsrail'in suçlarına yeşil ışık yaktığı" ifade edilen açıklamada,, Washington'un bu politikalarıyla, "tarihin affetmeyeceği bir imha savaşında İsrail'in suç ortağı haline geldiği" vurgulandı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler, Arap ve İslam ülkelerine "sessizliği bozarak işgalin suçlarını durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze kentinde ve genel olarak Gazze Şeridi'nde işlenen bu faşist suçlar, sözde Büyük İsrail hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor." denildi.

Dünya halklarına da çağrıda bulunulan açıklamada, insanlar meydanlara çıkmaya ve Gazze'de devam eden "imha savaşını durdurmak için en büyük baskıyı oluşturmaya" davet edildi.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), bugün, İsrail'in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğunu, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini açıklamıştı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.