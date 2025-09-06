Hamas'tan İsrail Hava Saldırısına Tepki

GAZZE, 6 Eylül (Xinhua) -- Gazze'de İsrail hava saldırısının ardından yıkılan bir apartmandan yükselen dumanlar, 5 Eylül 2025.

Hamas cuma günü Gazze'de bir apartmana düzenlenen İsrail hava saldırısını kınadı ve İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki sivilleri zorla yerlerinden etmeye çalışmakla suçladı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)