Hamas'tan İsrail Askerlerine Havan Topu ve Füze Saldırısı

Hamas'tan İsrail Askerlerine Havan Topu ve Füze Saldırısı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ise on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait bir grup ile askeri noktanın havan topu ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

Kentin doğusundaki Ayn Selis noktasının da kısa menzilli 3 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 693 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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