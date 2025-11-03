Hamas'tan İdam Ceza Tasarısına Sert Tepki

Hamas, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul etmesini, "işgalci Siyonizmin gerçek faşist yüzünü ortaya koyan bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmasına tepki gösterildi.

Komitenin tasarıyı kabul etmesinin, "şımarık işgalci Siyonizmin gerçek faşist yüzünü ortaya koyan bir adım" olduğu, bununla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden suçlarına bir yenisinin eklendiği ifade edildi.

Uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" İsrail'in bu barbaca cinayet adımlarına karşı acil harekete geçilmesini ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu yerinde görmesi için uluslararası bir komitenin oluşturulmasını talep ediyoruz."

Açıklamada ayrıca, İsrail makamlarının gözetiminde Filistinli esirlere karşı işlenen suçların ortaya çıkarılması ve korkunç işkencelere maruz kaldıklarına dair görüntülerin ortaya çıktığı Filistinli esirlerin derhal serbest bırakılması istendi.

Filistinlileri öldüren İsrailliler, yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmazken, Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirilmişti.