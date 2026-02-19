Haberler

Hamas: Gazze'nin geleceğine yönelik düzenlemeler Filistinlilerin haklarını güvence altına almaktan geçer

Hamas, Gazze'nin geleceği için siyasi düzenlemelerin, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin haklarının güvence altına alınmasına bağlı olduğunu bildirdi. ABD'deki Barış Kurulu toplantısında bu talepler vurgulandı.

Hamas, Gazze'nin geleceğini şekillendirecek tüm siyasi yol ve düzenlemelerin, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasından geçtiğini bildirdi.

Hamas'tan, ABD'nin başkenti Washington'da Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceğini konu alan her türlü siyasi yol ve düzenlemenin saldırıların tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin başta kendi kaderini tayin etme hakkı olmak üzere ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasını temel alması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürdüğü bir dönemde ABD'de yapılan toplantının uluslararası toplumu ve Gazze Barış Kurulu üyelerini, saldırıları durdurması, sınır kapılarını açması, insani yardımı kısıtlamayı bırakması ve yeniden inşanın başlaması için İsrail'i pratik adımlar atmaya zorlaması gerektiği aktarıldı.

Uluslararası çevrelere ve arabuluculara seslenen Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarının uygulanmasını sağlamak, İsrail'in insani ve siyasi hakları aksatmasını önlemek ve kalıcı bir ateşkesin oluşturulması için sorumlulukları üstlenme çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde istikrarın sağlanması için gösterilen tüm uluslararası hakiki çabaların İsrail'in saldırgan politikalarına son verilmesini ve Filistin halkının haklarına tam ve eksiksiz bir şekilde kavuşmasını sağlamaya odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA
