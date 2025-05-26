Hamas'tan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Hamas, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "mescidin tamamen Yahudileştirilmesine yönelik umutsuz bir girişim" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fanatik Bakan Ben-Gvir'in, kalabalık fanatik Yahudi gruplarıyla birlikte Mescid-i Aksa'ya açıkça girmesi ve burada kışkırtıcı Talmudik ayinler gerçekleştirmesi, hem mescidin kutsiyetine hem İslam ümmetine yönelik açık bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ihlallere dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Harem-i Şerif'te secde etme ve kurban kesme girişimleriyle kendini gösteren bu provokasyonlara karşı Filistin halkı Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edecektir. Mescidi bölme veya Yahudileştirme planlarının uygulanmasına asla izin verilmeyecektir."

Kudüs İslam Vakıflar İdaresi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, İsrailli yetkililer ve 1400'den fazla fanatik Yahudi'yle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtmişti.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'de işgal etmesi nedeniyle her yıl on binlerce fanatik İsrailli, ırkçı ve provokatif sloganlar atarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik mekanı Eski Şehir'in Filistinlilerin yoğun olarak kullandığı Şam Kapısı'ndan geçerek yürüyüş gerçekleştiriyor.

İsrail polisi, bu yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs'te birçok noktada konuşlanarak ve demir bariyerler koyarak Filistinlilerin bu bölgelere geçişini engelliyor.

Fanatik İsrailliler geçen yıllarda düzenlenen söz konusu yürüyüşlerde Filistinlilere, basın mensuplarına, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesindeki mülklerine saldırmıştı.

Filistinlilere karşı nefret söylemleriyle tanınan Ben -Gvir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda göreve gelen kabinesinde aşırı sağcı isimler üst düzey görevlere getirilmişti.

Geçmişte nefret söylemi nedeniyle 50'den fazla iddianame hazırlanan ve bir kez "ırkçılıktan" hüküm giyen sabıkalı Ben-Gvir, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisiyle İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ben-Gvir, Bakanlık görevine gelmesinin ardından uluslararası camiadan gelen tepkilere rağmen defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.