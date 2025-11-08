Haberler

Hamas'tan Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına Tepki

Güncelleme:
Hamas, Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere yönelik İsrail ordusu ve milisleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların 'işgalin faşist yüzünü' ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamalarda, bu saldırıların Filistinli çiftçilerin topraklarından koparılmasına ve geçim kaynaklarının yok edilmesine yönelik bir planın parçası olduğu vurgulandı.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ile gaspçı İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarının "işgalin faşist yüzünü" ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas yetkililerinden Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesi ve çevresinde Filistinli çiftçilere yönelik "saldırgan İsrailli milisler" tarafından gerçekleştirilen saldırının, "işgalin faşist yüzünü" açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Şedid, gaspçı İsrailli grupların düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin, sağlık ekibinin ve Filistin halkına destek için bölgede bulunan yabancı gönüllüler ile aralarında El Cezire ekibinin de bulunduğu bazı gazetecilerin yaralandığını aktardı.

Hamas yetkilisi, özellikle zeytin hasadı döneminde tarım alanlarını hedef alan bu sistematik saldırıların, "Filistinli çiftçileri topraklarından koparmayı, geçim kaynaklarını yok etmeyi ve Batı Şeria'da ilhak ile zorla göç ettirme planlarının bir parçası olarak tam kontrol sağlamayı amaçladığını" vurguladı.

Beyta halkı başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörüne direnen tüm köy ve kasabaların direncinin selamlayan Şedid, "Filistinli çiftçilere yönelik saldırılar, işgalin faşist yüzünü ortaya koyuyor. Bu saldırılar halkımızı topraklarına sahip çıkmaktan alıkoyamayacak. Zeytin mevsimi, kök salmanın, kalıcılığın ve işgale karşı direnişin simgesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İşgal hükümetinin Filistinlilere yönelik saldırıları sürdüren İsrailli gruplara tam koruma sağladığı vurgulayan Şedid, "Bu kanlı ve suç odaklı hükümeti durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere 340 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
