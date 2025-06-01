Hamas'tan ABD Büyükelçisi Huckabee'ye Sert Tepki

Hamas'tan ABD Büyükelçisi Huckabee'ye Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Filistin devletinin Fransa'da bir toprak parçası üzerinde kurulabileceğine dair yaptığı açıklamayı kınadı. Açıklamalar, Filistin halkının haklarına saygısızlık ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildi.

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, "Filistin devletinin Fransa'da bir toprak parçası üzerinde kurulması" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Huckabee'nin, Filistin'i tanıyabileceğini açıklayan Fransa'ya, "Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" şeklindeki cevabının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu tür açıklamaların, Filistin halkının meşru haklarına karşı açık bir saygısızlık, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali olduğu ve ABD'nin İsrail'in sömürgeci tutumuna verdiği tam desteği gösterdiği kaydedildi.

"Bu utanç verici açıklama, İsrail'in, halkımızın topraklarına ve kutsal mekanlarına ilişkin haklarını reddeden ve Netanyahu hükümetinin soykırım ve zorla yerinden etme suçlarına siyasi kılıf oluşturan faşist anlatısının benimsendiğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Fox News'e verdiği röportajda, Fransa'nın BM'de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin girişimlere destek vermesi ve Filistin'i tanıyabileceğini açıklamasıyla ilgili olarak, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, benzer çıkışı Suudi Arabistan için yapmış ve "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.