Hamas Sözcüsü: Filistinli Gruplarla Ulusal Diyaloğa Açığız

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin yönetimi ve diğer gruplarla ulusal diyalog çağrısında bulundu. Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve İsrail'in ihlalleri hakkında açıklamalar yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, başta Filistin yönetimi olmak üzere tüm Filistinli gruplarla ulusal diyaloga açık olduklarını söyledi.

Mısır'da Fetih ile Hamas hareketlerinden heyetler arasında Gazze'deki ateşkesle ilgili görüşmeler devam ederken Kasım, uzun yıllardır siyasi bölünmüşlük yaşayan Filistinli gruplar arasındaki diyalog, Gazze'deki ateşkes ve İsrail'in ihlalleriyle ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

Başta Filistin yönetimi olmak üzere tüm Filistinli gruplarla açık yüreklilikle ulusal diyaloga açık olduklarını kaydeden Kasım, Filistin yönetimini de açık yüreklilikle diyaloga yaklaşmaya çağırdı.

Kasım, "Bu, ulusal mutabakatın ve ulusal çıkarların 'partizan ve dar çıkarların' önüne geçmesi gereken bir zamandır. Bu sadece Hamas için değil Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkı için tehlikeli bir zamandır." dedi.

Hamas, ateşkesi uygulamaya devam ediyor

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili de konuşan Kasım, Hamas olarak ateşkese bağlı olduklarını yineledi ve arabuluculardan İsrail'e bu konuda baskı uygulamalarını istedi.

Kasım, "anlaşmanın tamamlanması için 7/24 diyalog yürüttüklerini ve sahada varılanları hayata geçirmek için önemli çabalar sarf ettiklerini" kaydetti.

Hamas'ın, Katar, Mısır ve Türkiye'den açık teminatlar aldığını ve ABD'den "savaşın fiilen bittiği" ve "anlaşmanın şartlarının uygulanmasının savaşın tamamen sona ermesi anlamına geldiği" yönünde teyit aldığını dile getirdi.

Hamas'ın, tüm canlı esirler ile ölmüş bazı esirlerin cesetlerini teslim ederek anlaşmanın ilk aşamasını yerine getirdiğini söyleyen Kasım, diğer cesetleri teslim etmek için de çalıştıklarını aktardı.

İkinci aşama daha fazla görüşme gerektiriyor

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Kasım, bu konunun karmaşık pek çok meseleyi içinde barındırdığı için arabulucularla daha fazla görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.

Kasım, Hamas'ın temel amacının "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesini sağlamak" olduğunu vurguladı.

İsrail, ihlallere devam ediyor

İsrail'in ihlallerine de değinen Kasım, "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 90 Filistinlinin öldürüldüğünü, Refah Sınır Kapısının halen kapalı olduğunu ve yardım girişlerinin engellendiği" kaydetti.

İsrail'den gelen açıklamalarla sahada yaşananların birbirinden farklı olduğuna işaret eden Kasım, "İsrail'in insani yardımları, siyasi pozisyonlar için şantaj unsuru olarak kullanmasından korkuyoruz. Zira bu, İsrail'in Gazze'de uzun yıllar boyunca uyguladığı bir politikadır." dedi.

Kasım, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılması ve açlığın tekrar yaşanmaması için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel
