Hamas: Gazze'deki Direniş Güçlerinin Silahsızlandırılması İsrail'in Bölgeden Tamamen Çekilmesine Bağlı

KAHİRE, 8 Haziran (Xinhua) -- Hamas'ın, Gazze'deki direniş güçlerinin silahsızlandırılmasının, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmeden önce İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesine bağlı olduğunu söylediği bildirildi.

Mısırlı kaynakların pazar günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Hamas liderlerinden Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyet, müzakerelerin son turuna katılmak üzere cuma günü Kahire'ye ulaştı. Birkaç gün sürmesi beklenen görüşmelerde, Gazze'deki direniş güçlerinin silahsızlandırılması, Gazze'deki insani durum ve bölgenin gelecekteki yönetimi konuları ele alınıyor.

İsrail ile ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının tamamlanması, İsrail'in Gazze'ye sık sık düzenlediği saldırıların sona erdirilmesi ve ikinci aşamaya geçişe yönelik uygun mekanizmaların bulunması amacıyla Mısırlı güvenlik yetkilileri ile Katar ve Türkiye'den arabulucularla cumartesi-pazar günleri toplantıların gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynaklara göre Hamas heyeti, Gazze'deki direniş güçlerinin ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin ardından silahsızlandırılabileceğini belirterek, İsrail bölgede varlığını sürdürdüğü sürece silahların toplanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, görüşmelerde Gazze'nin mevcut yönetim düzeni ile Hamas'ın bölge yönetiminin Filistinli bir komiteye devredilmesine yönelik tutumunun da masaya yatırıldığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında en az 961 Filistinli hayatını kaybetti, 3.020 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72.971'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua