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Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

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İsmail Haniye'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin zamanı gelmiştir. İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğunu belirtti.

"DÜŞMAN YANLIŞ HESAP YAPTI"

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Heniyye'ye, İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı çemberini genişleterek, direniş liderlerine çeşitli alanlarda suikastlar düzenleyerek ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek yanlış hesap yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"AZGIN DÜŞMANIN ELİNİN KESİLME ZAMANI GELMİŞTİR"

Narsisizmin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kör ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Netanyahu'nun, "işgalcileri uçuruma sürüklediği, çöküşlerini ve Filistin topraklarından sonsuza dek yok olmalarını" hızlandırdığı savunuldu.

Açıklamada, "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin, saldırganlığından caydırılmasının zamanı gelmiştir. Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır. (Heniyye suikastı), Filistin direnişini desteklemek için herkesi harekete geçirmelidir zira Filistin, tüm ümmetin ileri savunma hattıdır" ifadelerine yer verildi.

HAMAS LİDERİ HANİYE TAHRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İsmail Haniye İran Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Muhsin Yazıcıoglu:

Arap ülkeler ve Iran hepsi birden saldırsa bile İsrail kazanır. Daha ilk yıllarında 6 Ülkeyi birden yenen İsraili Araplar yenemez! Bir tek biz belki bir şey yaparız diyeceğim ama bizim de maalesef uçaklarımız yeterli değil. Hiç yeterli değil!

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İlhan Fırat:

Arap israil savaşlarının hepsini israil kazandı. Kınamakla ayıplamakla olmuyor. Dünya savaşıysa dünya savaşı. Büyük buhran zamanı.

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uCube :

İsrail kazanır değil, İsrail'e yardım edecek bir çok siyonist ülke olduğu için İsrail kazanır. İsrail tek başına bir hiçtir. Ama sonu yakındır. ;))

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Muhsin Yazıcıoglu:

Arap ülkeler ve Iran hepsi birden saldırsa bile İsrail kazanır. Daha ilk yıllarında 6 Ülkeyi birden yenen İsraili Araplar yenemez! Bir tek biz belki bir şey yaparız diyeceğim ama bizim de maalesef uçaklarımız yeterli değil. Hiç yeterli değil!

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Goker Deveci:

Demek ki Iranda guvenlik zafiyeti var..

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Netherill:

iran öyle göründüğü gibi güçlü bir ülke değil dostum. bunu her hareketlerinden de görüyoruz.

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Ercan Özbay:

Allah yar ve yardımcınız olsun inşaallah ?? dünyanın gözü önünde yalnızlığa terk edilen Bir avuç müslüman

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İDO BEY:

Hiç fark etmez savaşsa savaş Allah yolunda olan herşeye varız zafer inananlarındır inşallah

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Uğur Onur:

Artık derken? Daha ne olmasını bekliyorsuz?

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Ata_Mete:

Hadi hayırlısı,helvanızı yerler artık!

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