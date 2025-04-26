Hamas, İsrailli Esirin Kurtulma Anını Gösterdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin, ordunun Gazze'de bir tünele düzenlediği saldırıdan kurtarıldığı anları gösteren video yayınladı.

Kassam tarafından yayımlanan videoda, İsrail ordusunun birkaç gün önce İsrailli esirlerin bulunduğu tünele düzenlediği saldırıda neler yaşandığı ortaya çıktı.

Videoda, Kassam mensuplarının, hedef alınan tüneldeki İsrailli esirlerden birini kurtarmak için kum yığınlarını küreklerle kazdığı ve İsrailli esire ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

Kassam mensupları, İsrailli esiri saldırı sonucu gömüldüğü kum yığınının içinden çekiyor ve sonrasında ağzına oksijen tüpü takarak nefes almasını sağlıyor ve "içerde (başka) kim var" diye soruyor.

Acı çektiği belli olan İsrailli esir ise "Canım yanıyor, zor nefes alıyorum" diyor. Videoda, esir ile onu kurtaran kişiler arasında geçen bazı İbranice cümlelerin Arapçaya çevrilmediği görülüyor.

Videonun sonunda, bunun, esirleri kurtarma operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı kaydediliyor.

Kassam'ın yayınladığı bu tür videolar, İsrailli esirlerin aileleri üzerinde büyük etki yapıyor. İsrail ordusunun saldırılarının, esirlerin hayatını tehlikeye attığını düşünen esir aileleri, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasını ve esirlerin tamamının evlerine dönmesini istiyor.