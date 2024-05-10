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Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu. Kahire'deki esir takası görüşmeleri devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce tutulduğu yerde intihara kalkışan bir düşman esirini son anda kurtardık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bazı düşman esirlerinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bozulmasından düşmanı ve ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu bizzat sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kahire'deki esir takası görüşmeleri

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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